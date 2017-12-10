Сутки в АТО: 39 обстрелов, пострадавших нет

За минувшие сутки, 9 декабря, боевики 39 раз нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активизировался противник в темное время суток", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении враг неоднократно со 120-мм минометов, зенитной установки, вооружения БМП и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонных укреплениях возле Троицкого и Крымского.

Во время огневых провокаций в районе Луганского и Попасной противник несколько раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов 82-го калибра и гранатометов.

Из вооружения БМП боевики нарушали перемирие вблизи Зайцевого, а из пулеметов - обстреливали опорные пункты неподалеку Новоалександровки и Светлодарска.

На Донецком направлении активность врага сосредоточилась в районе Авдеевки - боевики с 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а с пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки.

Кроме того, на Приазовье незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по защитниках Водяного и Талаковки.