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У Москві спробували зірвати показ фільму про війну в Україні

Неділя, 10 грудня 2017, 11:52

У неділю в Москві на фестивалі "Артдокфест" під час показу фільму про війну в Україні в зал увірвалися невідомі прихильники проросійських сепаратистів і спробували зірвати показ.

Про це повідомляє "Медуза".

Інцидент стався в кінотеатрі "Жовтень" незабаром після початку показу документального фільму "Політ кулі", знятого режисером Беатою Бубенець.

"За свідченням очевидців, люди, які увірвалися в кінозал, загородили екран з криками "Не буде фільму проти росіян!", розлили пахучу рідину і почали погрожувати глядачам. Через деякий час порушників порядку вивели із залу поліцейські під оплески відвідувачів сеансу", - зазначає видання.

Як відомо, 9 грудня прихильники сепаратистів прийшли на документальний фільм про війну на Донбасі "Політ кулі" в кінотеатрі "Жовтень" в Москві і погрожували організаторам показу.

Фільм "Політ кулі" знятий без єдиного склеювання і розповідає про події в 2014 році в селищі Щастя.

Теми: РосіяДонбасвійна
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