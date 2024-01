У Москві спробували зірвати показ фільму про війну в Україні

У неділю в Москві на фестивалі "Артдокфест" під час показу фільму про війну в Україні в зал увірвалися невідомі прихильники проросійських сепаратистів і спробували зірвати показ.

Про це повідомляє "Медуза".

Інцидент стався в кінотеатрі "Жовтень" незабаром після початку показу документального фільму "Політ кулі", знятого режисером Беатою Бубенець.

"За свідченням очевидців, люди, які увірвалися в кінозал, загородили екран з криками "Не буде фільму проти росіян!", розлили пахучу рідину і почали погрожувати глядачам. Через деякий час порушників порядку вивели із залу поліцейські під оплески відвідувачів сеансу", - зазначає видання.

Russia police sides with violent proPutin extremists raiding a cinema showing a movie about the war in #ukraine #Artdocfest pic.twitter.com/3dU4DlWnTu