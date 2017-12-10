У Москві спробували зірвати показ фільму про війну в Україні

У неділю в Москві на фестивалі "Артдокфест" під час показу фільму про війну в Україні в зал увірвалися невідомі прихильники проросійських сепаратистів і спробували зірвати показ.

Про це повідомляє "Медуза".

Інцидент стався в кінотеатрі "Жовтень" незабаром після початку показу документального фільму "Політ кулі", знятого режисером Беатою Бубенець.

В Октябре сейчас кино с двух сторон. Показ "Полёта пули" pic.twitter.com/UvI7z8reHD — Мария Алехина (@all_mary) December 10, 2017

"За свідченням очевидців, люди, які увірвалися в кінозал, загородили екран з криками "Не буде фільму проти росіян!", розлили пахучу рідину і почали погрожувати глядачам. Через деякий час порушників порядку вивели із залу поліцейські під оплески відвідувачів сеансу", - зазначає видання.

Russia police sides with violent proPutin extremists raiding a cinema showing a movie about the war in #ukraine #Artdocfest pic.twitter.com/3dU4DlWnTu — Emmanuel Grynszpan (@_zerez_) December 10, 2017

Як відомо, 9 грудня прихильники сепаратистів прийшли на документальний фільм про війну на Донбасі "Політ кулі" в кінотеатрі "Жовтень" в Москві і погрожували організаторам показу.

Фільм "Політ кулі" знятий без єдиного склеювання і розповідає про події в 2014 році в селищі Щастя.