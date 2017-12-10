Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі затримали 16 нелегальних мігрантів

Неділя, 10 грудня 2017, 12:43

Поліція Одеської області виявила в  Малиновському районі Одеси 16 людей, які незаконно перебували на території України.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

"Працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками Державної міграційної служби в Одеській області під час проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант" в Малиновському районі Одеси виявлені 16 іноземців, які незаконно перебували на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нелегали потрапили в Україну з території Росії.

"Частина з цих громадян мають паспорти громадян своєї країни з відміткою про відкриті російські візи. Будь-які дані про перетин кордону України були відсутні. Частина іноземців взагалі не мали жодних документів, які засвідчували б особу", - додають правоохоронці.

Працівники міграційної служби склали протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 203 КУпАП, а також "підготували звернення до суду щодо примусового поміщення нелегалів до ПТПІ у Чернігівській області та подальшого видворення їх за межі України".

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передбаченого ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу.

Теми: Одесаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Одеса
В одеському Будинку профспілок вибухнула граната: є загиблий та поранений
Повітряні сили вночі знищили 8 "Шахедів"
Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини, є загиблий
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: