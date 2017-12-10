В Одессе задержали 16 нелегальных мигрантов

Полиция Одесской области обнаружила в Малиновском районе Одессы 16 человек, которые незаконно находились на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с работниками Государственной миграционной службы в Одесской области во время проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант" в Малиновском районе Одессы обнаружены 16 иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегалы ​​попали в Украину с территории России.

"Часть из этих граждан имеют паспорта граждан своей страны с отметкой об открытые российские визы. Любые данные о пересечении границы Украины отсутствовали. Часть иностранцев вообще не имели никаких документов, которые свидетельствовали бы их лицо", - добавляют правоохранители.

Работники миграционной службы составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 203 КУоАП, а также "подготовили обращение в суд о принудительном помещении нелегалов в ПТПИ в Черниговской области и последующего выдворения их за пределы Украины".

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса.