Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ

Воскресенье, 10 декабря 2017, 14:19
Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ
Е.Руденко

Часть участников "Марша за импичмент", который состоялся в Киеве 10 декабря, после митинга на Крещатике, пришла на площадь Славы к Аскольдовому переулку, где в изоляторе временного содержания находится экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Саакашвили.

Проезды к ИВС перекрыты полицией, движение по улице от станции метро "Арсенальная" до площади Славы также перекрыто. Недалеко от ИВС дежурят несколько автобусов с силовиками.

Участники акции выкрикивают "Мишу на волю, Порошенко на нары!", "Позор!", "Банду геть", "Мише волю", "Миша, мы с тобой", "Полиция с народом" и т.д.

 
 
 
 
все фото - евгений руденко 
проезды и проходы к изолятору сбу заранее перекрыты правоохранителями
 
проезды и проходы к изолятору сбу заранее перекрыты правоохранителями

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиКиевСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: