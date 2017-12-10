Марш за импичмент пришел к Саакашвили под изолятор СБУ

Часть участников "Марша за импичмент", который состоялся в Киеве 10 декабря, после митинга на Крещатике, пришла на площадь Славы к Аскольдовому переулку, где в изоляторе временного содержания находится экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Саакашвили.

Проезды к ИВС перекрыты полицией, движение по улице от станции метро "Арсенальная" до площади Славы также перекрыто. Недалеко от ИВС дежурят несколько автобусов с силовиками.

Участники акции выкрикивают "Мишу на волю, Порошенко на нары!", "Позор!", "Банду геть", "Мише волю", "Миша, мы с тобой", "Полиция с народом" и т.д.

все фото - евгений руденко проезды и проходы к изолятору сбу заранее перекрыты правоохранителями

Украинская правда