Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію миру

Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN).

Як повідомляє DW, нагороду та кошти в еквіваленті 945 тисяч євро вручили директорці ICAN Беатріс Фін та Сецуко Терлоу - жінці, яка пережила бомбардування Хіросіми у 1945 році.

Фін очолює розташовану в Женеві штаб-квартиру руху, який об'єднує 468 громадських організацій зі ста різних країн.

За її словами, володіння ядерною зброєю є "безумством", оскільки наслідком можуть стати масштабні руйнування, і заборона ядерної зброї - єдино розумне рішення.