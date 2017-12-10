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Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира

Воскресенье, 10 декабря 2017, 15:29

Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN).

Как сообщает DW, награду и средства в эквиваленте 945 тыс. евро вручили директору ICAN Беатрис Финн и Сэцуко Терлоу - женщине, которая пережила бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Финн возглавляет расположенную в Женеве штаб-квартиру движения, которое объединяет 468 общественных организаций из 100 стран. 

По ее словам, обладание ядерным оружием является "безумием", поскольку следствием могут стать масштабные разрушения, и запрет ядерного оружия - единственно разумное решение.

Темы: ядерное оружие
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