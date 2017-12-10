Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN).

Как сообщает DW, награду и средства в эквиваленте 945 тыс. евро вручили директору ICAN Беатрис Финн и Сэцуко Терлоу - женщине, которая пережила бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Финн возглавляет расположенную в Женеве штаб-квартиру движения, которое объединяет 468 общественных организаций из 100 стран.

По ее словам, обладание ядерным оружием является "безумием", поскольку следствием могут стать масштабные разрушения, и запрет ядерного оружия - единственно разумное решение.