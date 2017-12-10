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Українські біатлоністки здобули "срібло" на Кубку світу

Неділя, 10 грудня 2017, 15:58
Українські біатлоністки здобули срібло на Кубку світу

Українська збірна здобула срібну медаль за естафетну гонку у другому етапі Кубку світу з біатлону 2017-2018, що відбулася у Гохфільцені (Австрія). 

"Срібло" у естафеті 4х6 км завоювали Валентина та Віта Семеренки, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Раніше у неділю українська чоловіча збірна у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков та Дмитро Підручний також взяла участь у естафетній гонці, посівши 6 місце. 

Українська правда 

Теми: біатлонспортУкраїна
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