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Украинские биатлонистки завоевали "серебро" на Кубке мира

Воскресенье, 10 декабря 2017, 15:58
Украинские биатлонистки завоевали серебро на Кубке мира

Украинская сборная стала серебряным призером в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону 2017-2018, который прошел в Хохфильцене (Австрия).

"Серебро" в эстафете 4х6 км завоевали Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Ранее в воскресенье украинская мужская сборная в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный также приняла участие в эстафетной гонке, заняв 6 место.

Украинская правда

Темы: биатлонспортУкраина
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