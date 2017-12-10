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На киян у понеділок очікує ожеледиця і сильний вітер

Неділя, 10 грудня 2017, 17:30

11 грудня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

У західних регіонах, на Закарпатті, у центральних областях, на півночі та сході у понеділок очікуються опади, місцями сильні дощ, сніг та мокрий сніг.  Вночі -1...-3, вдень +4...+7 градусів.

На півдні України - мінлива хмарність, без опадів, вночі -1...-3, вдень +7...+9. У Криму без опадів, вночі +2...+4, вдень до +12 градусів. 

 

У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека 3 рівня, існує загроза зсувів снігу на дороги.

За прогнозами синоптиків, 11 грудня очікується підйом рівнів води на Тисі та Латориці на 1,2 – 1,5 м та 1,7 – 2,2 м над поточними рівнями, відповідно, з виходом води на заплаву в нижній течії Латориці.

Українська правда 

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Теми: Київпогода
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