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Киевлян в понедельник ожидает гололедица и сильный ветер

Воскресенье, 10 декабря 2017, 17:30

11 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

В западных регионах, на Закарпатье, в центральных областях, на севере и востоке в понедельник ожидаются осадки, местами сильные дождь, снег и мокрый снег. Ночью -1...- 3, днем +4...+ 7 градусов.

На юге Украины - переменная облачность, без осадков, ночью -1...-3, днем +7...+9. В Крыму без осадков, ночью +2...+4, днем до +12 градусов.

 

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность 3 уровня, существует угроза оползней снега на дороги.

По прогнозам синоптиков, 11 декабря ожидается подъем уровней воды на Тисе и Латорице на 1,2-1,5 м и 1,7-2,2 м над текущими уровнями, соответственно, с выходом воды в пойму в нижнем течении Латорицы.

Украинская правда

Темы: Киевпогода
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