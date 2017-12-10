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АТО: Епіцентр дій - донецький напрямок

Неділя, 10 грудня 2017, 17:57

У неділю у зоні проведення АТО епіцентром бойових дій став донецький напрямок, найбільша інтенсивність провокацій спостерігалася у районі Авдіївки.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 10 грудня. 

Зокрема, тут впродовж чотирьох годин обстріли велися з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Пісків та шахти Бутівка бойовики вели вогонь з мінометів, піхотного озброєння та гранатометів. 

На Приазов’ї вогонь вівся з мінометів 82-го калібру біля Чермалика, зі 120-мм мінометів та легкого піхотного озброєння - біля Гнутового.

Біля Широкиного, Старогнатівки та Мар’їнки бойовики стріляли з мінометів і піхотного озброєння.

На луганському напрямку не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасзброяМінські угоди
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