АТО: Епіцентр дій - донецький напрямок
У неділю у зоні проведення АТО епіцентром бойових дій став донецький напрямок, найбільша інтенсивність провокацій спостерігалася у районі Авдіївки.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 10 грудня.
Зокрема, тут впродовж чотирьох годин обстріли велися з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Пісків та шахти Бутівка бойовики вели вогонь з мінометів, піхотного озброєння та гранатометів.
На Приазов’ї вогонь вівся з мінометів 82-го калібру біля Чермалика, зі 120-мм мінометів та легкого піхотного озброєння - біля Гнутового.
Біля Широкиного, Старогнатівки та Мар’їнки бойовики стріляли з мінометів і піхотного озброєння.
На луганському напрямку не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.