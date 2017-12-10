Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тим, хто в РФ зривав показ фільму про війну на Донбасі, світить 15 діб

Неділя, 10 грудня 2017, 18:50
Тим, хто в РФ зривав показ фільму про війну на Донбасі, світить 15 діб

На трьох активістів руху SERB, які зірвали у Москві показ фільму про війну на Донбасі режисера Беати Бубенець, складено адмінпротоколи за непокору поліції.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на одного з керівників SERB Ігоря Бекетова, вони звинувачуються за ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції". Крім Бекетова адмінпротокол складено на Юрія Горошко і Оксану Шкоду.

Згдіно із законодавством РФ, санкція статті передбачає штраф у розмірі від 500 до 1 тисячі рублів або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

Судове засідання ще не призначено.

"Ми зірвали показ, тому що у цьому фільмі не актори, а справжні люди, бійці з батальйону "Айдар", які воюють на боці України і продовжують на сьогоднішній день вбивати російських людей", - заявив Бекетов.

Він додав, що активісти "попереджали організаторів, що цей фільм зірвемо". В ході першого показу фільму напередодні активісти також спробували перервати його перегляд, однак покинули зал на прохання охорони кінотеатру.

Теми: РосіяДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: