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Тем, кто в РФ срывал показ фильма о войне в Донбассе, светит 15 суток

Воскресенье, 10 декабря 2017, 18:50
Тем, кто в РФ срывал показ фильма о войне в Донбассе, светит 15 суток

В отношении трех активистов движения SERB, сорвавших в Москве показ фильма о войне на Донбассе режиссера Беаты Бубенец, составлены  админпротоколы за неповиновение полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на одного из руководителей SERB Игоря Бекетова, они обвиняются по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Кроме Бекетова админпротокол составлен на Юрия Горошко и Оксану Шкоду. 

Согласно российскому законодательству, санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Судебное заседание еще не назначено. 

"Мы сорвали показ, потому что в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из батальона "Айдар", воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей", - заявил Бекетов.

Он добавил, что активисты "предупреждали организаторов, что этот фильм сорвем". В ходе первого показа фильма накануне активисты также попытались прервать его просмотр, однако покинули зал по просьбе охраны кинотеатра.

Темы: РосcияДонбассвойна
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