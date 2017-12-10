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Київенерго: 70% тепломереж у столиці потребують заміни

Неділя, 10 грудня 2017, 21:42

70% тепломереж Києва вичерпали свій 25-річний ресурс експлуатації та потребують заміни.

Про це йдеться у заяві "Київенерго". 

За даними компанії, з початку опалювального сезону виявлено та усунуто 2584 пошкоджень на тепломережах, щодоби виявляють та ліквідовують у середньому 50 пошкоджень.

"Брак обігових коштів у зв'язку зі зростанням заборгованості усіх категорій споживачів за тепло впливає на здатність компанії своєчасно закуповувати матеріали та обладнання для ремонту мереж", - заявили у компанії. 

У "Київенерго" нагадали, що станом на 1 листопада борг Києва за теплоносій зріс до 2,9 млрд грн.

"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду мають населення і ЖЕО столиці – 1,52 млрд грн та 674 млн грн відповідно. Держбюджет накопичив майже 33 млн грн боргу та недофінансував компенсацію пільг та субсидій за тепло- та електроенергію у розмірі 460,4 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Теми: Київтеплокомуненерго
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