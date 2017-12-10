Киевэнерго: 70% теплосетей в столице требуют замены

70% теплосетей Киева исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене.

Об этом говорится в заявлении "Киевэнерго".

По данным компании, с начала отопительного сезона выявлено и устранено 2584 повреждений на теплосетях, ежесуточно выявляют и ликвидируют в среднем 50 повреждений.

"Нехватка оборотных средств в связи с ростом задолженности всех категорий потребителей за тепло влияет на способность компании своевременно закупать материалы и оборудование для ремонта сетей", - заявили в компании.

В "Киевэнерго" напомнили, что по состоянию на 1 ноября долг Киева за теплоноситель вырос до 2,9 млрд грн.

"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду задолжало население и ЖЭО столицы - 1,52 млрд грн и 674 млн грн соответственно. Госбюджет накопил почти 33 млн грн долга и недофинансировал компенсацию льгот и субсидий по тепло- и электроэнергию в размере 460,4 млн грн", - говорится в сообщении.