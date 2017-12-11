Чиказька біржа почала торгувати ф’ючерсами на біткоіни, курс досяг $17 тис
Понеділок, 11 грудня 2017, 04:26
Чиказька біржа опціонів (CBOE) провела перші торги ф'ючерсними контрактами на біткоіни, вартість яких на найближчий місяць досягла $ 17 тис.
Про це пише Reuters.
Торги відкрилися з ціною в $ 15460 і спочатку досягли $ 17170. Останні зазначені дані зупинилися на $ 17120, що на $ 1000. вище ціни на Gemini Exchange.
Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.
Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.