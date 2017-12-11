Чикагская биржа начала торговать фьючерсами на биткоины, курс достиг $17 тыс

Чикагская биржа опционов (CBOE) провела первые торги фьючерсными контрактами на биткоины, стоимость которых на ближайший месяц достигла $17 тыс.

Об этом пишет Reuters.

Торги открылись с ценой в $15460 и вначале достигли $17170. Последние указанные данные остановились на $17120, что на $1000 выше цены на Gemini Exchange.

Как известно, биткоин обошел рубль по капитализации.

Ранее сообщалось, что биткоин может снова расколоться.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила начать торговлю фьючерсами на биткоин.