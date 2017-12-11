Росія перевела уже всі поїзди в обхід України

ВАТ "Российские железные дороги" перевело всі поїзди південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка – Міллерове в обхід України.



Тепер потяги не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України, повідомляє ТАСС.



За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, йдеться про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.



До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва – Адлер, мусили проїжджати ділянку в Луганській області України та двічі перетинати державний кордон.



Наприкінці вересня російська залізниця повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка – Міллерове в обхід України.



У листопаді РФ запустила рух пасажирських поїздів старою лінією без зупинок.