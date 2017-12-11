Росія перевела уже всі поїзди в обхід України
ВАТ "Российские железные дороги" перевело всі поїзди південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка – Міллерове в обхід України.
Тепер потяги не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України, повідомляє ТАСС.
За словами міністра транспорту Росії Максима Соколова, йдеться про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.
До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва – Адлер, мусили проїжджати ділянку в Луганській області України та двічі перетинати державний кордон.
Наприкінці вересня російська залізниця повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка – Міллерове в обхід України.
У листопаді РФ запустила рух пасажирських поїздів старою лінією без зупинок.