Россия перевела уже все поезда в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово в обход Украины.

Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины, сообщает ТАСС.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов.

До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва – Адлер, были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

В конце сентября РЖД сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка – Миллерово в обход Украины.

В ноябре РФ запустила движение пассажирских поездов по старой линии без остановок.