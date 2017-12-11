Путін наказав почати виводити війська з Сирії

Президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російського військового угрупування з Сирії.

Про це він сказав під час візиту на російську авіабазу Хмеймім у Сирії, повідомляє "Інтерфакс".

"Міністру оборони, начальнику Генштабу наказую: розпочати виведення російського угруповання військ в пункти їх постійної дислокації", - заявив Путін.

Він зазначив, що рішення про повернення в Росію торкнеться значної частини військ.

"За два з невеликим роки Збройні сили Росії разом з сирійською армією розгромили найбільш боєздатне угруповання міжнародних терористів. У зв'язку з цим мною прийнято рішення: значна частина російського військового контингенту, що знаходиться в Сирійській Арабській Республіці, повертається додому, в Росію", - заявив Путін.

За його словами, в Сирії створено умови для політичного розв'язання кризи: "до своїх домівок повертаються біженці, створені умови для політичного врегулювання під егідою ООН".

Разом з тим Путін додав, що по терористах в Сирії буде завдано безпрецедентного удару, "якщо вони знову піднімуть голову".

"Ми ніколи не забудемо про жертви і втрати, які понесли в боротьбі з терором і тут в Сирії, і у нас в Росії. Ця пам'ять дасть нам додаткові сили для викорінення того абсолютного зла, яким є міжнародний тероризм, під якою б маскою він не ховався", - підсумував президент РФ.

Відзначається, що на авіабазі президента РФ зустрічали президент Сирії Башар Асад, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і командувач російської військової угрупування Сергій Суровікін.