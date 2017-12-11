Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

Об этом он заявил во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин.

Он отметил, что решение о возвращении в Россию коснется значительной части военной группировки.

"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - заявил Путин.

По его словам, в Сирии созданы условия для политического разрешения кризиса: "в свои дома возвращаются беженцы, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН".

Вместе с тем Путин добавил, что по террористам в Сирии будет нанесен беспрецедентный удар, "если они вновь поднимут голову".

"Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России. Эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался", - подытожил президент РФ.

Отмечается, что на авиабазе президента РФ встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.