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У штабі АТО уточнили, де постраждали 5 військових

Понеділок, 11 грудня 2017, 12:18

В неділю в зоні проведення антитерористичної операції 5 військових отримали поранення та травмування.

Про це повідомив на брифінгу 11 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожих обстрілів під Авдіївкою двоє наших захисників зазнали поранень. Ще троє українських військовослужбовців у районі Пісків і Лозового отримали контузії", – зазначив він.

"Усіх бійців було оперативно евакуйовано до військових мобільних госпіталів, де їм наразі надається уся необхідна медична допомога. Їх життю нічого не загрожує", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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