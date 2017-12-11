В штабе АТО уточнили, где пострадали 5 военных

В воскресенье в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных получили ранения и травмы.



Об этом сообщил на брифинге 11 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"В результате вражеских обстрелов под Авдеевкой двое наших защитников получили ранения. Еще трое украинских военнослужащих в районе Песков и Лозового получили контузии", – отметил он.



"Все бойцыв было оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - добавил он.