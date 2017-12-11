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В одній з найвідоміших військових частин виник конфлікт між офіцерами

Понеділок, 11 грудня 2017, 14:17

В 92 окремій механізованій бригаді проводиться службове розслідування за фактом конфліктної ситуації, яка виникла між двома офіцерами бригади.

Про це повідомляє 11 грудня Facebook-сторінка Оперативного командування "Схід" Збройних сил України. 

Зазначається, що за результатами службового розслідування буде ухвалено правове рішення.

Як повідомив "Укрінформу" військовий комісар Харківського облвійськкомату полковник Юрій Калгушкін, постраждалий у конфлікті заступник комбрига знаходиться в Харківському військовому госпіталі, його стан стабільний. Комбриг поки що не відсторонений і виконує свої обов'язки.

"Для всіх, хто в темі, конфлікт і його обставини стали страшною новиною. Знаю обох, заступника – він полковник – знаю не менш 10 років, він завжди характеризувався дуже добре. Самого комбрига, він підполковник, знаю набагато менше, до півроку, після того, як він, учасник АТО, був призначений на свою посаду", – додав Калгушкін.

За його словами, розслідування триватиме не менше десяти днів. 

Раніше харківське інтернет-видання NewsRoom з посиланням на джерела в правоохоронних органах, повідомляло, що командир 92-ї окремої механізованої бригади наказав бійцям вбити свого заступника, пообіцявши обставити це як дезертирство.

Інцидент нібито стався після Дня Збройних сил України, з 6 на 7 грудня в Чугуєві на території військової частини 050192-ї омбр.

92-а окрема механізована бригада ЗСУ є однією з найвідоміших військових частин України. Саме її бійці у травні 2015 року захопили в полон російських ГРУшників Олександрова і Єрофєєва.

За час проведення АТО понад 6000 армійців під прапором 92-ї окремої механізованої бригади пройшли бойове хрещення на Донбасі. За останні три з половиною роки загинули 48 воїнів бригади, ще близько 230 дістали поранення.

11 листопада військовослужбовці бригади вдруге за три роки АТО повернулися в пункт постійної дислокації для відновлення.

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяпрокуратура
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