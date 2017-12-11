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В одной из известнейших военчастей возник конфликт между офицерами

Понедельник, 11 декабря 2017, 14:17

В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, возникшей между двумя офицерами бригады.

Об этом сообщает 11 декабря Facebook-страница Оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что по результатам служебного расследования будет принято правовое решение.

Как сообщил "Укринформу" военный комиссар Харьковского облвоенкомата полковник Юрий Калгушкин, пострадавший в конфликте заместитель комбрига находится в Харьковском военном госпитале, его состояние стабильное. Комбриг пока не отстранен и выполняет свои обязанности.

"Для всех, кто в теме, конфликт и его обстоятельства стали страшной новостью. Знаю обоих, заместителя - он полковник - знаю не менее 10 лет, он всегда характеризовался очень хорошо. Самого комбрига, он подполковник, знаю намного меньше, до полугода, после того, как он, участник АТО, был назначен на свою должность ", - добавил Калгушкин.

По его словам, расследование продлится не менее десяти дней.

Ранее харьковское интернет-издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщало, что командир 92-й отдельной механизированной бригады приказал бойцам убить своего заместителя, пообещав обставить это как дезертирство.

Инцидент якобы произошел после Дня Вооруженных сил Украины, с 6 на 7 декабря в Чугуеве на территории воинской части 050192-й механизированной бригады.

Девяносто вторая отдельная механизированная бригада ВСУ является одной из самых известных военных частей Украины. Именно ее бойцы в мае 2015 года захватили в плен российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

За время проведения АТО более 6000 армейцев под флагом 92-й отдельной механизированной бригады прошли боевое крещение на Донбассе. За последние три с половиной года погибли 48 воинов бригады, еще около 230 получили ранения.

11 ноября военнослужащие бригады второй раз за три года АТО вернулись в пункт постоянной дислокации для восстановления.

Темы: армияпрокуратура
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