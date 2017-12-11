Угорщина оголосила три умови для підтримки України

В Угорщині заявили, що мають три очікування від України після оголошення рішення Венеціанської Комісії щодо українського закону про освіту.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в понеділок під час перерви на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Брюсселі, передає "Європейська правда".

За словами Сійярто, дії України мають повністю відповідати очікуванням ЄС та Венеціанської комісії, зокрема щодо нового закону про освіту, якщо вона серйозно вірить у свої прагнення до євроатлантичної інтеграції.

Глава МЗС Угорщини зазначив, що рішення Венеціанської комісії, опубліковане сьогодні, є "абсолютно однозначним", і викладені в ньому пропозиції не можуть тлумачитися двозначно.

За словами Сійярто, з документа "Венеціанки" зрозуміло, що "правильне рішення" - це внесення змін у суперечливу 7 статтю закону "Про освіту."

Сійярто заявив, що в цьому випадку уряд Угорщини має три очікування від української влади: не обмежувати вже наявні права, вести переговори з національними меншинами в Україні та повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії.

"Угорщина не може підтримувати прагнення України у міжнародній політиці до тих пір, поки не відбудуться зміни", - сказав Сійярто, додавши, що сподівається, що такі зміни відбудуться якомога швидше.

Зазначимо, що 11 грудня Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

11 грудня глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна виконає рекомендації Венеціанської комісії стосовно реалізації закону про освіту.

Нагадаємо, 9 грудня в Угорщині заявили, що Венеціанська комісія у своєму рішенні щодо положень нового Закону України "Про освіту" підтримала їхню сторону.

Як відомо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

Окрім того, Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у "мовну статтю" закону "Про освіту", переглянувши заборону викладання російською мовою.

Детальніше читайте публікацію Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа