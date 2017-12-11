Венгрия объявила три условия для поддержки Украины

В Венгрии заявили, что имеют три ожидания от Украины после оглашения решения Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в понедельник во время перерыва на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

По словам Сийярто, действия Украины должны полностью соответствовать ожиданиям ЕС и Венецианской комиссии, в частности относительно нового закона об образовании, если она серьезно верит в свои стремления к евроатлантической интеграции.

Глава МИД Венгрии отметил, что решение Венецианской комиссии, опубликованное сегодня, является "абсолютно однозначным", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа "венецианки" понятно, что "правильное решение" - это внесение изменений в противоречивую 7 статью закона "Об образовании".

Сийярто заявил, что в этом случае правительство Венгрии имеет три ожидания от украинских властей: не ограничивать уже имеющиеся права, вести переговоры с национальными меньшинствами в Украине и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

"Венгрия не может поддерживать стремление Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения", - сказал Сийярто, добавив, что надеется, что такие изменения произойдут как можно быстрее.

Отметим, что 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

11 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании.

Напомним, 9 декабря в Венгрии заявили, что Венецианская комиссия в своем решении относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" поддержала их сторону.

Как известно, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Кроме того, Венецианская комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковой статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Подробнее читайте публикацию Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа