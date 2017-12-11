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ОБСЄ за вихідні зафіксувала майже 1150 вибухів на Донбасі

Понеділок, 11 грудня 2017, 22:35
ОБСЄ за вихідні зафіксувала майже 1150 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 8 грудня по 19:30 10 грудня зафіксувала майже 1150 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 11 грудня.

"У період із вечора 8 до вечора 9 грудня в Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 240 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 560 вибухів", - повідомили спостерігачі.

"З вечора 9 до вечора 10 грудня, за спостереженнями СММ, кількість порушень режиму припинення вогню, так само як і вибухів (орієнтовно 860), зросла, якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у звіті.

"У період із вечора 8 до вечора 9 грудня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 40 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 70 вибухів", - наголосили в ОБСЄ.

"З вечора 9 до вечора 10 грудня Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередню добу, водночас зафіксувавши менше вибухів", - підкреслили в організації.

Теми: ОБСЄАТОДонбас
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