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ОБСЕ за выходные зафиксировала почти 1150 взрывов на Донбассе

Понедельник, 11 декабря 2017, 22:35
ОБСЕ за выходные зафиксировала почти 1150 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 8 декабря по 19:30 10 декабря зафиксировала почти 1150 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 11 декабря.

"В период с вечера 8 к вечеру 9 декабря в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 240 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 560 взрывов", - сообщили наблюдатели.

"С вечера 9 к вечеру 10 декабря, по наблюдениям СММ, количество нарушений режима прекращения огня, так же как и взрывов (ориентировочно 860), возросла, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете.

"В период с вечера 8 к вечеру 9 декабря в Луганске области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 40 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 70 взрывов", - отметили в ОБСЕ .

"С вечера 9 к вечеру 10 декабря Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущие сутки, одновременно зафиксировав меньше взрывов", - подчеркнули в организации.

Темы: ОБСЕАТОДонбасс
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