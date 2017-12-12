Україна приєдналася до санкцій ЄС проти "губернатора" Севастополя

Україна, Чорногорія, Норвегія і Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти так званого "губернатора Севастополя" Дмитра Овсяннікова.

Про це йдеться у заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, передає DW.

"Країни-кандидати Чорногорія й Албанія, а також країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, що входить у Європейський економічний простір, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС", - йдеться у заяві.

Як відомо, раніше ЄС вніс у санкційний список так званого "губернатора Севастополя" Дмитра Овсяннікова.

Йому заборонено в'їзд на територію Євросоюзу та закрито доступ до банківської системи ЄС.

У обґрунтуванні рішення вказано, що Овсянніков був обраний "губернатором Севастополя" на виборах 10 вересня 2017 року.

28 липня 2016 року президент Путін призначив його чинним "губернатором Севастополя".

У ЄС нагадують, що в 2017 році Овсянніков виступав з публічними заявами на підтримку незаконної анексії Криму і Севастополя.