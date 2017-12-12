Украина присоединилась к санкциям ЕС против "губернатора" Севастополя

Украина, Черногория, Норвегия и Албания присоединились к санкциям ЕС против так называемого "губернатора Севастополя" Дмитрия Овсянникова.

Об этом говорится в заявлении верховной представительницы ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, передает DW.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

Как известно, ранее ЕС внес в санкционный список так называемого "губернатора Севастополя" Дмитрия Овсянникова.

Ему запрещен въезд на территорию Евросоюза и закрыто доступ к банковской системе ЕС.

В обосновании решения указано, что Овсянников был избран "губернатором Севастополя" на выборах 10 сентября 2017.

28 июля 2016 президент Путин назначил его действующим" губернатором Севастополя".