АТО: Біля Мар'їнки загинув український доброволець
Вівторок, 12 грудня 2017, 01:06
Поблизу Мар'їнки Донецької області після артобстрілу бойовиків загинув житель Миргорода Олександр Зубченко 1990 року народження.
Про це повідомляє прес-служба Миргородської міської ради.
У квітні 2014 року він пішов в армію добровольцем. На момент загибелі служив в "Українській добровольчій армії".
Як повідомлялося, у понеділок, 11 грудня, бойовики 9 разів порушили перемир'я - вони обстрілювали з мінометів українських військових та з реактивних систем залпового вогню мирний населений пункт Авдіївку.
У чотирьох випадках українські військові давали агресору відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.