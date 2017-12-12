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АТО: Біля Мар'їнки загинув український доброволець

Вівторок, 12 грудня 2017, 01:06

Поблизу Мар'їнки Донецької області після артобстрілу бойовиків загинув житель Миргорода Олександр Зубченко 1990 року народження.

Про це повідомляє прес-служба Миргородської міської ради.

У квітні 2014 року він пішов в армію добровольцем. На момент загибелі служив в "Українській добровольчій армії".

Як повідомлялося, у понеділок, 11 грудня, бойовики 9 разів порушили перемир'я - вони обстрілювали з мінометів українських військових та з реактивних систем залпового вогню мирний населений пункт Авдіївку. 

У чотирьох випадках українські військові давали агресору відповідь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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