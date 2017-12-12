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АТО: Возле Марьинки погиб украинский доброволец

Вторник, 12 декабря 2017, 01:06

Возле Марьинки Донецкой области после артобстрела боевиков погиб житель Миргорода Александр Зубченко 1990 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Миргородского городского совета.

В апреля 2014 года он ушел в армию добровольцем. На момент гибели служил в "Украинской добровольческой армии".

Как сообщалось, в понедельник, 11 декабря, боевики 9 раз нарушили перемирие - они обстреливали из минометов украинских военных и из реактивных систем залпового огня мирный населенный пункт Авдеевку.

В четырех случаях украинские военные давали агрессору ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: АТОДонбасс
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