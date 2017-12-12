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Президент Косово звинуватив РФ у спробах дестабілізувати країну

Вівторок, 12 грудня 2017, 03:09

Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Косово та інших країнах Балканського півострова.

Про це заявив президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі в інтерв'ю канадському виданню The Canadian Press, передає Укрінформ.

"Дії РФ включають поширення неправдивих новин, які зображують Косово державою, що не відбулася", - підкреслив політик.

"Росія намагається підірвати спільні для Косово та Заходу цінності та інституції, тому Канада теж перебуває у небезпеці. Атакуючи ці принципи та цінності, вони нападають і на Канаду", - також наголосив він.

"РФ постійно блокує намагання Косово отримати визнання в ООН та приєднатися до НАТО й ЄС, а затримки у приєднанні країни до цих альянсів роблять її більш уразливою до російського втручання. НАТО та ЄС не слід відкладати розширення й інтеграцію західних Балкан", - додав Тачі.

Теми: Росія
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