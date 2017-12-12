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Президент Косово обвинил РФ в попытках дестабилизировать страну

Вторник, 12 декабря 2017, 03:09

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Косово и других странах Балканского полуострова.

Об этом заявил президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи в интервью канадскому изданию The Canadian Press, передает Укринформ.

"Действия РФ включают распространение ложных новостей, которые показівают Косово как государство, которое не состоялась", - подчеркнул политик.

"Россия пытается подорвать общие для Косово и Запада ценности и институты, поэтому Канада тоже находится в опасности. Атакуя эти принципы и ценности, они нападают и на Канаду", - также отметил он.

"РФ постоянно блокирует попытки Косово получить признание в ООН и присоединиться к НАТО и ЕС, а задержки в присоединении страны к этим альянсам делают ее более уязвимой к российскому вмешательству. НАТО и ЕС не следует откладывать расширения и интеграцию западных Балкан", - добавил Тачи.

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Темы: Росcия
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