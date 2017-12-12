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Закон про освіту: ЄС очікує від Києва повного виконання рекомендацій "Венеціанки"

Вівторок, 12 грудня 2017, 03:35

У Європейському Союзі очікують, що Україна в повній мірі врахує рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич, передає УНІАН.

"Рекомендації Венеціанської комісії повинні бути враховані в повній мірі, як зобов'язалася Україна. Це повинно здійснюватися недискримінаційним шляхом, в діалозі з національними меншинами та іншими зацікавленими сторонами, для поступової реформи повинно бути надано більше часу", – підкреслила речниця.

"Ми готові допомогти Україні в реалізації цих рекомендацій та в проведенні загальної реформи в галузі освіти", – наголосила Косьянчич.

Як відомо, 11 грудня Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСУкраїнаосвіта
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