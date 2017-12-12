Закон об образовании: ЕС ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций "Венецианки"

В Европейском Союзе ожидают, что Украина в полной мере учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, передает УНИАН.

"Рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина. Это должно проходить недискриминационнім путем, в диалоге с национальными меньшинствами и другими заинтересованными сторонами, для постепенной реформы должно быть предоставлено больше времени", - подчеркнула пресс-секретарь.

"Мы готовы помочь Украине в реализации этих рекомендаций и в проведении общей реформы в сфере образования", - подчеркнула Косьянчич.

Как известно, 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.