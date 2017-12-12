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На території РФ почали блокувати сайт руху "Відкрита Росія"

Вівторок, 12 грудня 2017, 04:14

На території Росії Роскомнагляд почав блокувати сайт руху "Відкрита Росія" Михайла Ходорковського.

Про це організація написала на своїй сторінці у Twitter.

Повідомляється, що причиною блокування сайту руху є нібито інформація, яка "містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, або розповсюдження інформаційних матеріалів іноземної та міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Російської Федерації".

Як відомо, у листопаді Держдума РФ прийняла закон, що дозволяє Роскомнагляду на вимогу Генпрокуратури негайно блокувати матеріали, які поширює іноземна чи міжнародна неурядова організація, діяльність якої визнана небажаною на території Росії.

"Відкрита Росія" такою не є", - запевнили в організації.

Теми: Росія
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