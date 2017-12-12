Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На территории РФ начали блокировать сайт движения "Открытая Россия"

Вторник, 12 декабря 2017, 04:14

На территории России Роскомнадзор начал блокировать сайт движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Об этом организация написала на своей странице в Twitter.

Сообщается, что причиной блокировки сайта движения является якобы информация, которая "содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, либо распространение информационных материалов иностранной и международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Как известно, в ноябре Госдума РФ приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры немедленно блокировать материалы, которые распространяет иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

"Открытая Россия" таковой не является", - заверили в организации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
Все новости...
Реклама: