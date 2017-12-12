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У Криму проводять обшук у домівці Османова

Вівторок, 12 грудня 2017, 07:22

У селі Урожайне Радянського району в анексованому Росією Криму силовики проводять обшук у помешканні кримськотатарського активіста Ібраїма Османова.

Про це повідомляють активісти Кримської солідарності.

Обшук почався о 7.00 ранку за місцевим часом.

"Шукають наркотики. Обшук іде одразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома", – йдеться в повідомленні.



Постанову виписали на сина Ібраїма Османова – Рустема Османова. Його забрали в Сімферополь.

Рустема Османова напередодні доставили в РВВС м Бахчисарай – склали адміністративний протокол, завели справу й оштрафували на 10 000 рублів за "участь у несанкціонованому мітингу".

Ібраїм Османов – голова урожайненьського Меджлісу і член регіонального Меджлісу.

Активісти пишуть, що він активно відвідує всі "судові засідання" і підтримує сім'ї політв'язнів.

Теми: Кримкримські татариправа людини
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