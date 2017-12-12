В Крыму проводят обыск в доме Османова

В селе Урожайное Советского района в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова.

Об этом сообщают активисты Крымской солидарности.

Обыск начался в 7.00 утра по местному времени.

"Ищут наркотики. Обыск идёт сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", – говорится в сообщении.

Постановление выписали на сына Ибраима Османова – Рустема Османова. Его увезли в Симферополь.

Рустема Османова накануне доставили в РОВД г. Бахчисарай – составили административный протокол, завели дело и оштрафовали на 10 000 рублей за "участие в несанкционированном митинге".

Ибраим Османов – глава урожайненского Меджлиса и член регионального Меджлиса.

Активисты пишут, что он активно посещает все "судебные заседания" и поддерживает семьи политзаключённых.