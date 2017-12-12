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НАЗК запропонувало нову форму звіту для партій

Вівторок, 12 грудня 2017, 09:37

У Національному агентстві з питань запобігання корупції розробили нову форму звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Проект нової форми звіту розробив Департамент з питань запобігання політичній корупції за участі експертів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) на основі аналізу чинної форми звіту, повідомляє НАЗК.

Його презентували під час круглого столу за участі представників партій, що відбувся з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

Запропонований проект сприятиме вдосконаленню порядку подачі звітності, узагальненню та спрощенню викладення звітної інформації, переконані у НАЗК.

Так, за проектом форми звіту усі відомості формуються як зведені відомості єдиного суб’єкта звітування, яким є політична партія, що включає всі її місцеві організації, виборчі фонди політичної партії та місцевих організацій політичної партії, виборчі фонди кандидатів, висунутих політичною партією та її місцевими організаціями.

Нова форма звіту міститиме консолідовану інформацію про політичну партію і її місцеві організації, відповідальність за яку лежить на керівнику партії.

Також буде інформація, узагальнена у 5 розділах, та зведені дані про рух і залишок коштів на рахунках партії та її місцевих організацій, а також одна консолідована таблиця для первинного (загального) ознайомлення з показниками, що формують уявлення про матеріально-фінансову активність партії у звітному кварталі.

Звітна інформація включається до звіту на підставі вимог закону "Про політичні партії в Україні" та виборчого законодавства. 

Теми: партіїНАЗКдекларації
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