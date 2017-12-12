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НАПК предложило новую форму отчета для партий

Вторник, 12 декабря 2017, 09:37

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции разработали новую форму отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Проект новой формы отчета разработал Департамент по предупреждению политической коррупции с участием экспертов Международного фонда избирательных систем (IFES) на основе анализа действующей формы отчета, сообщает НАПК.

Его презентовали во время круглого стола с участием представителей партий, который состоялся по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Предложенный проект будет способствовать совершенствованию порядка подачи отчетности, обобщению и упрощению изложения отчетной информации, убеждены в НАПК.

Так, по проекту формы отчета все сведения формируются как сводные ведомости единого субъекта отчетности, которым является политическая партия, включая все ее местные организации, избирательные фонды политической партии и местных организаций политической партии, избирательные фонды кандидатов, выдвинутых политической партией и ее местными организациями.

Новая форма отчета будет содержать консолидированную информацию о политической партии и ее местных организациях, ответственность за которую лежит на руководителе партии.

Также будет информация, обобщенная в 5 главах, и сводные данные о движении и остатке средств на счетах партии и ее местных организаций, а также одна консолидированная таблица для первичного (общего) ознакомления с показателями, формирующими представление о материально-финансовой активности партии в отчетном квартале.

Отчетная информация включается в отчет на основании требований закона "О политических партиях в Украине" и избирательного законодательства.

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Темы: партииНАПКдекларации
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