У Криму викорінюють усе проукраїнське – прокурор

Викрадення людей, тортури, вбивства і депортації, які влаштовує окупаційна влада в Криму, призводять до колонізації півострова Росією і викорінення проукраїнського народу.

Про це на прес-конференції 12 грудня заявив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

"На даний момент окупаційна влада скоює злочини, такі як викрадення, вбивство, катування, примусова мобілізація в збройні сили РФ, примусове переміщення, депортація, переміщення ув'язнених з місць позбавлення волі на територію РФ. Це колонізація з числа громадян Російської Федерації", - сказав Мамедов.

Він зазначив, що актуальність і серйозність цього злочину обумовлена тим, що він призводить до зміни демографічної ситуації всього півострова Крим.

"(Призводить – ред.) до зміни складу його населення на користь громадян РФ і витіснення, а можливо, і повного викорінення проукраїнського населення і всього українського, що є на даний момент на півострові Крим", - додав Мамедов.

За його словами, в січні 2017 року за зверненням народного депутата, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва було розпочате кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення правил і звичаїв війни).

"У рамках даного провадження Прокуратура Криму проводить слідство щодо порушення норм міжнародного гуманітарного права. І документує всі факти, аспекти, які порушуються, - з огляду на те, що півострів Крим є окупованою територією, а значить, жителі даного півострова є під захистом міжнародного гуманітарного права", - сказав прокурор.

Він додав, що зараз за цими фактами прокуратура Криму спільно з Гельсінською спілкою з прав людини та Регіональним центром прав людини подала інформаційний лист до Міжнародного кримінального суду.

"Незабаром всі злочинці, які скоювали злочини в Криму, постануть в Гаазі", - висловив сподівання Мамедов.