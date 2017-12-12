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В Крыму искореняют все проукраинское – прокурор

Вторник, 12 декабря 2017, 11:05

Похищения людей, пытки, убийства и депортации, которые устраивает оккупационная власть в Крыму, влекут за собой колонизацию полуострова Россией и искоренение проукраинского народа.

Об этом на пресс-конференции 12 декабря заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

"В данный момент оккупационная власть совершает преступления, такие как похищение, убийство, пытки, принудительная мобилизация в вооруженные силы РФ, принудительное перемещение, депортация, перемещение заключенных из мест лишения свободы на территорию РФ. Это колонизация из числа граждан Российской Федерации", - сказал Мамедов.

Он отметил, что актуальность и серьезность этого преступления обусловлена тем, что оно влечет за собой изменение демографической ситуации всего полуострова Крым.

"(Влечет – ред.) изменение состава его населения в пользу граждан РФ и вытеснение, а возможно, и полное искоренение проукраинского населения и всего украинского, что есть в данный момент на полуострове Крым", - добавил Мамедов.  

По его словам, в январе 2017 года по обращению народного депутата, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева было начато уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение правил и обычаев войны).

"В рамках данного производства Прокуратура Крыма проводит следствие по нарушению норм международного гуманитарного права. И документирует все факты, аспекты, которые нарушаются, – учитывая, что полуостров Крым является оккупированной территорией, а значит, жители данного полуострова являются под защитой международного гуманитарного права", - сказал прокурор.  

Он добавил, что сейчас по этим фактам прокуратура Крыма совместно с Хельсинским  союзом по правам человека и Региональным центром прав человека подала информационное письмо в Международный уголовный суд.

"В скором времени все преступники, которые совершали преступления в Крыму, предстанут в Гааге", - выразил надежду Мамедов.

Ирина Балачук, УП
Темы: КрымоккупацияРосcияправа человека
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