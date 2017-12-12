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У Кремлі "схвильовано" спостерігають за заявами Саакашвілі

Вівторок, 12 грудня 2017, 11:21

У Кремлі "з великим хвилюванням" спостерігають за заявами колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі і відчувають "велику стурбованість" у зв'язку з його висловлюваннями.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють РИА "Новости".

Так Пєсков зокрема прокоментував висловлювання Саакашвілі про те, що якщо суд доведе, що він агент ФСБ, то його повинні обміняти на українських розвідників, а Путін надішле за ним літак.

"З великим хвилюванням спостерігаємо за еволюцією його заяв. І звичайно, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, ми відчуваємо велику стурбованість на тлі того, що ми чуємо в його виконанні", – заявив Пєсков.

При цьому, зазначає РИА, саме питання про можливість евакуації екс-президента Грузії з України у прес-секретаря Путіна викликало посмішку.

"Це я вже залишаю без відповіді такі питання", – розсміявся Пєсков.

Теми: РосіяСаакашвілі
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