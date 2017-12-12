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В Кремле "с волнением" наблюдают за заявлениями Саакашвили

Вторник, 12 декабря 2017, 11:21

В Кремле "с большим волнением" наблюдают за заявлениями бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и испытывают "большую обеспокоенность" в связи с его высказываниями.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА "Новости".

Так Песков в частности прокомментировал высказывание Саакашвили о том, что если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков, а Путин пришлет за ним самолет.

"С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении", – заявил Песков.

При этом, отмечает РИА, сам вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии из Украины у пресс-секретаря Путина вызвал улыбку.

"Это я уже оставляю без ответа такие вопросы", – рассмеялся Песков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСаакашвили
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