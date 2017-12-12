У Нацполіції назвали кількість "п’яних" ДТП цього року

В Україні за 10 місяців поточного року сталося 965 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв у стані алкогольного сп’яніння, у яких загинуло 86 осіб.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит депутата Київради Олександра Пабата.

Найбільше "п’яних аварій" зафіксовано у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Черкаській, Чернігівській та областях та Києві.

Найменше – у Чернівецькій, Рівненській та Кіровоградській областях.

Загалом у цих ДТП постраждало 1314 осіб.

Фото з facebook Олександра Пабата

Порівняно з аналогічним періодом 2016 року, кількість аварій, постраждалих та загиблих у них значно зменшились.

Як відомо, у липні 2016 року Верховна Рада збільшила штраф за водіння в нетверезому стані в три рази – до 600 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (10 тисяч 200 гривень).