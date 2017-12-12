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Українці назвали першу ознаку незворотності позитивних змін

Вівторок, 12 грудня 2017, 12:43

У 2015-2016 роках українці більше хотіли справедливого суду над корупціонерами, зараз на перше місце вийшов власний добробут.

Про це свідчать дані опитування GfK Ukraine на замовлення організації Pact, повідомляє ZN.UA.

Так у 2017 році майже половина українців (46%) вказують на те, що вони будуть сприймати зростання доходу своєї родини як основну ознаку незворотності позитивних змін в Україні.

 
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У 2015 році на перших місцях були відповіді "позитивні темпи зростання економіки країни" (50%) і покарання для корумпованих чиновників (43%).

У 2016 році українці також найбільш показовим маркером вважали справедливий суд над корупціонерами.

Опитування було проводила компанія GfK Ukraine на замовлення організації Pact в рамках Програми сприяння громадської активності "Включайся!" (USAID).

Вибірка склала 2134 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки становить 2,2%.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, восени 2017 року менше третини українців (28%) готові терпіти зниження рівня власного життя заради кінцевого успіху реформ (з них 7% готові терпіти стільки, скільки потрібно, а 21% - не більше року).

Теми: соціологія
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